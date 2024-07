Tiltalt for oppbevaring av store mengder narko

En mann og en kvinne fra henholdsvis Romsdal og Nordmøre er tiltalt for grov narkotika overtredelse.

De to er tiltalt for å ha oppbevart nær 1,2 kilo med amfetamin, 50 gram MDMA, også kjent som ecstasy, og 1500 ml GHB i en oppbevaringsboks på Oslo S eller for å ha medvirket til dette.

I tiltalen er det lagt vekt på at dette er store mengder. De to er tiltalt etter straffelovens paragraf 232 der overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år.

De to er også tiltalt for å ha oppbevart ulike narkotiske stoffer hjemme og for å ha hatt stoffet på seg.