Tiltalt for NAV-bedrageri

En kvinne i 30-årene er tiltalt for grovt bedrageri mot NAV. Ifølge tiltalen sendte hun elektroniske meldekort til NAV i om lag et halvt år, der hun oppgav uriktig antall timer hun hadde vært i jobb. Som følge av dette fikk hun urettmessig utbetaling av dagpenger på over 190.000 kroner. Saken kommer opp for tingretten i april.