Tiltalt for narkotikalovbrot

Ein mann i 20-åra er tiltalt mellom anna oppbevaring og sal av narkotika fleire gongar. Han skal også ha oppbevart over 160.000 kroner som politiet meiner kjem frå ulovleg aktivitet. Pengane er funne under fleire ransakingar heime hos mannen, som også er tiltalt for fleire tjuveri. Saka skal opp i tingretten i mai.