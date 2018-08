Tiltalt for narkotikalovbrot

To menn frå Sunnmøre er tiltalt for oppbevaring eller medverknad til oppbevaring av store mengder narkotika. Ifølgje tiltalen frå Sunnmøre tingrett skal dei to ha oppbevart nesten 960 gram amfetamin og i overkant av 1000 ecstasytablettar. Saka skal opp i retten i slutten av september.