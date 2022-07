Tiltalt for narkotikakriminalitet

Fire menn er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for organisert narkotikakriminalitet.

I over eit år skal dei fire ha dyra eller lagt til rette for produksjon av store mengder cannabis på ei adresse på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal det ha blitt produserte minst 4.695 gram røykbare toppskot. Retten ser på lovbrotet som alvorleg på grunn av den store mengda.

Tre av mennene er også tiltalt for å ha tjuvkopla eitt straumanlegg slik at dei fekk straum utan å betale for det. Det er sett av sju dagar til saka i Møre og Romsdal tingrett i november. Saka har ei strafferamme på over seks år.