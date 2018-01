Tiltalt for mishandling i flere år

En mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin og barna sine gjentatte ganger. Mishandlingen av kvinna skal ha vart i 18 år. Ifølge tiltalen var mishandlingen så alvorlig at hun fryktet for livet sitt. Mannen skal også ha slått og dyttet barna, og stengt dem ute fra huset. Statsadvokaten legger til grunn at mishandlingen karakteriseres som grov fordi den skal ha vart over så lang tid.