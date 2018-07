Tiltalt for mishandling av to døtre

Ei kvinne i 30-åra i Ålesund er tiltalt for grov mishandling av to døtrer. I tiltalen kjem det fram at mishandlinga skal ha skjedd over ein periode på tre år, frå den yngste jenta var fem år gamal og til i fjor vår. Kvinna er også tiltalt for ikkje ha gripe inn då faren skal ha vore valdeleg mot jentene. Det er sett av fem dagar til saka.