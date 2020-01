Tiltalt for mishandling

En mann i 20-årene fra Nordmøre er tiltalt for alvorlig mishandling av samboeren sin. I tiltalen står det at mannen skal ha vært voldelig mot kvinna over en periode på nesten to år. I tillegg skal mannen ved flere anledninger ha truet kvinna, også på livet, og han skal ha brutt kontaktforbudet.