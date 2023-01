Tiltalt for millionsvindel

Ein næringslivsleiar i Romsdal er tiltalt for å ha lurt unna over tre milionar i skatt og moms. Gjennom ei årrekkje skal han ha triksa med opplysningane til skattevesenet og med rekneskapa sine. Svindelen skal ha pågått over fleire år.

Rettsaka mot han skal gå i slutten av februar.