Tiltalt for kroppsskade

Ein mann i 20-åa er tiltalt for kroppsskade - etter at han i mai slo ein annan mann slik at han fekk brotskadar i ansiktet. Mannen fekk i tillegg skadar på tennene og måtte sy fleire sting.

Tiltalen går også ut på oppbevaring og bruk av narkotika.