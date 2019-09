Tiltalt for kroppsskade

Ein mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett tiltalt for kroppsskade etter at han i mai i fjor skal ha slått ein anna mann i ansiktet slikt at fornærma brakk nasen. Mannen er også tiltalt for bedrageri etter at mannen i januar i år skal ha gitt ut seg for å vere ein anna og fått ei bedrift til utlevere ei datamaskin til ein verdi av over 25.00 kroner.