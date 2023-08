Tiltalt for køyring i påverka tilstand

Ein mann i 30-åra er tiltalt for å ha køyrt i påverka tilstand fleire gongar. Mannen skal ha køyrt bil medan han var påverka av amfetamin og THC tilsvarande over 0,2 i promille fem gongar på eitt halvår. To av gongane var han påverka tilsvarande over 0,5 i promille. Alle forholda skal ha skjedd sentralt i Ålesund eller Giske.