Tiltalt for korrupsjon

Ein mann i 30-åra, som har vore tilsett i renovasjonsselskapet Årim, er tiltalt for korrupsjon. Mannen skal ha tatt imot pengar frå fleire personar i bytte mot at dei fekk jobb i selskapet. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i mai og det er sett av to dagar til saka.