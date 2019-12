Tiltalt for kollisjon og ruskjøring

En sunnmørsmann i 30-årene er tiltalt for å ha oppbevart kokain og for å ha stjålet en bil som han så kjørte av veien og inn i en mur. Mannen kjørte også fra trafikkontrollen i svært høy fart, foretok flere forbikjøringer og utsatte dermed seg selv og andre trafikanter for fare, står det i tiltalen. Han er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å ha kjørt da han var rusa.