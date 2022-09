Tiltalt for grovt tjuveri og grov vald

Ein mann i 20-åra er tiltalt for fleire tjuveri. Blant desse er eit grovt tjuveri i februar i år. Då skal han ifølge tiltalen ha brote seg inn på ein butikk på Sunnmøre og stole varer til ein samla verdi på over 155.000 kroner.

Mannen er også tiltalt for tre tilfelle av grov vald mot fleire personar. Delar av dette skal ha skjedd i fellesskap med andre.

På eit tidspunkt skal mannen også ha sagt at han hadde skadd ein person i ein slåstkamp, og at denne personen låg bevisstlaus i ei grøft. Opplysningane førte til at fleire patruljar frå politiet rykte ut og søkte etter denne personen. Etter kvart blei det avklart at mannen berre hadde dikta det heile opp.

Saka har ei strafferamme på seks år og skal opp i tingretten i slutten av september.