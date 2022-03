Tiltalt for grovt tjuveri

Ein mann i 20-åra er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for grovt tjuveri. Mannen skal ha stole varer til store verdiar frå ein rekke butikkar i Molde og Ålesund. Mannen brukte blant anna vesker som inneheldt folierte esker slik at alarmane ikkje skulle bli løyst ut. I august i fjor skal han ha pakka tjuvegods til ein verdi av 37.000 kroner og sendt det til Russland via posten.

Under ei reise til Nord-Norge skal mannen også ha tatt varer frå ulike butikkar og sendt fleire pakkar til Russland. Tjuveriet blir sett på som grovt fordi det totalt er snakk om store verdiar. Saka skal opp i tingretten i april.