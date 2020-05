Tiltalt for grovt bedrageri

Ei kvinne i 30-årene fra Romsdal er tiltalt for grovt bedrageri etter at hun skal ha rapportert inn feil antall arbeidstimer til NAV. Dette skal ha medført at kvinna fikk utbetalt nesten 300.000 kroner som kun ikke skulle ha hatt over en periode på ca tre år. Kvinna er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring.