Tiltalt for grovt bedrageri

En mann i 40-åra fra Sunnmøre er tiltalt for grovt bedrageri etter at han skal ha sendt inn meldekort med feil opplysninger til NAV. Ifølge tiltalten førte dette til at mannen fikk utbetalt nesten 240.000 kroner i dagpenger som han ikke skulle ha hatt. Bedrageriet anses som grovt fordi beløpet er så stort. Saken skal opp for retten i februar.