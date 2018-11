Tiltalt for grovt bedrageri

Ein mann frå Nordmøre er tiltalt for bedrageri. Mannen skal ifølgje tiltalen ha urettmessig fått utbetalt neste tre millionar kroner frå Statens Pensjonskasse i løpet av ei periode på fleire år. Mannen opplyste nemleg ikkje at han i denne perioden jobba og ikkje hadde rett på utbetalinga. Mannen i 50-åra er også tiltalt for å ikkje ha ført skattepliktig inntekt i sjølvmeldinga. Saka skal opp i tingretten i januar.