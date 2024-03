Tiltalt for grov vold og trusler

En 30 år gammel mann bosatt i Romsdal er tiltalt for en rekke tilfeller av grov vold. Han er også tiltalt for trusler for flere personer, blant annet mot ansatte i en bank. Mannen er også tiltal for oppbevaring av narkotika og ulovlig oppbevaring av våpen.