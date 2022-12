Tiltalt for grov vald

Ein mann i 40-åra frå Romsdal er tiltalt for grov vald mot ein annan mann. Tidlegare i år skal mannen ha gått til angrep på ein mann som låg og sov på ein sofa. Han slo mannen i hovudet og kroppen med ei feltspade, slik at han måtte få legebehandling for sårskadar. Saka skal opp i tingretten i januar.