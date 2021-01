Tiltalt for grov vald

To menn i 20-åra frå Søre Sunnmøre er tiltalt for grov vald mot ein annan mann. Dei to skal ifølge tiltalen ha banka på døra til mannen og sa at dei var frå politiet. Dei hadde på seg masker og hadde også tatt med seg ei golfkølle som dei brukte til å slå mannen to gonger.