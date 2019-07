Tiltalt for grov vald

To menn og ei kvinne risikerer fengsel i meir enn seks år dersom dei blir funne skulding i mishandling av ein mann i Kristiansund i fjor sommar. Dei tre skal, ifølgje tiltalen, ha tatt seg inn i leilegheita der mannen sov, og mellom anna knust nasen hans med balltre. Ein fjerde mann er tiltalt for medverking, ved at han køyrde dei tre til staden og venta, utan å gjere noko for å få slutt på valden. Saka kjem opp i Romsdal tingrett i oktober, og det er sett av ti dagar.