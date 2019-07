Tiltalt for grov vald

Ein mann frå Nordmøre er tiltalt for grov kroppsskade. Det var i fjor sommar at mannen i 30-åra og ein annan mann tok seg inn i bustaden til ein tredje mann. Der slo dei han fleire gonger i hovudet og på kroppen med eit balltre slik at han mellom anna fekk eit brot i nasebeinet. Saka skal opp i tingretten i oktober.