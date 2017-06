Tiltalt for grov økonomisk utroskap

Romsdal tingrett skal de kommende ukene behandle straffesaka mot tre ledere av Frænaselskapene Bygg Consult og Omsorgsbygg Holding. Omsorgsbygg solgte blant anna boliger til Molde kommune for 75 millioner kroner før selskapet gikk konkurs for tre år siden. Det er tiltaler om grov økonomisk utroskap som har ført til betydelig økonomisk skade for selskapene og det er unndratt beskatning og merverdi for store summer.