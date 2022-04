Tiltalt for grov narkotikaovertredelse

Ei kvinne i 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grov narkotikaovertredelse etter at hun ved flere tilfeller skal ha blitt tatt med store mengder narkotika. Kvinna har ifølge tiltalen flere ganger oppbevart både kokain, amfetamin og flere liter GHB i tillegg til andre narkotiske tabletter. Kvinna er også tiltalt for å ha solgt narkotika.