Tiltalt for grov mishandling

En mann i 60-åra fra Sunnmøre er tiltalt for grov mishandling etter at han regelmessig skal ha slått kona si, og ristet og lugget barna sine. Mannen skal også ha truet kona med bruk av skytevåpen som han oppbevarte i huset. Mishandlingen er ansett som grov fordi den skal ha vart i ca 20 år. Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart 18 skytevåpen og 994 runder ammunisjon uten at de var forsvarlig nedlåst.