Tiltalt for grov kroppskrenking

Ein mann frå Sunnmøre er tiltalt for grov kroppskrenking mot ein anna mann. Den tiltalte skal ha slått mannen med ei spade for så og slå han gjentatte gonger. Mannen i 30-åra er også tiltalt for vald mot ein politimann og for å ha forulempa ein hotelltilsett. Saka skal opp i tingretten seinare i år.