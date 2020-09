Tiltalt for grov forsikringssvindel

Ein mann i slutten av 20-åra er tiltalt for grov forsikringssvindel. Etter at mannen i Kristiansund hadde hatt innbrot i ei bod, teikna han forsikring, og nokre dagar seinare melde han om innbrotet. Han kravde over 130.000 kroner frå forsikringsselskapet, men dei oppdaga at tjuveriet hadde skjedd før teikninga av forsikringa, og melde mannen.