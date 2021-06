Tiltalt for grov dyremishandling

Eit par på ein gard på Sunnmøre er tiltalt for grov dyremishandling. Ifølgje tiltalen skal dei to stelt dyra sine så dårleg at fire av dei døydde, og 15 dyr måtte avlivast etter inspeksjonen frå Mattilsynet. Ein av dei er også tiltalt for å ha avliva to sauer ved å slå dei med slegge i hovudet.