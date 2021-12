Tiltalt for forsøk på forsikringssvindel

Eit ektepar i 40-åra i Molde er tiltalt for å ha forsøkt å lure forsikringsselskapet sitt. Trass i at legane hadde oppdaga ein kul i brystet til kvinna, teikna ho helseforsikring og let vere å opplyse om tilstanden sin. Mannen er tiltalt for å ha medverka til svindelforsøket. Nyleg blei ein kreftsjuk mann i same område dømd for å ha forsøkt å svindle til seg rundt ein million. Talet på svindelsaker hos forsikringsselskapa stig, og berre i fjor var det ifølgje bransjen over 1200 slike saker.