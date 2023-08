Tiltalt for forsøk på å påverke rettsaktør

Statsadvokaten har teke ut tiltale mot ein mann i slutten av sekstiåra for å ha prøvd å påverke ein aktør i ei straffesak.

Mannen var meld til politiet for svindel. Ifølgje tiltalen oppsøkte mannen vedkomande som hadde meldt han til politiet. I denne situasjonen skal han ha lovt mannen som meldte han til politiet å få tilbake over fire tusen kroner mot at han trekte tilbake svindel-meldinga.

Statsadvokaten skriv at dette er ei handling som er eigna til å påverke ein aktør i ei straffesak.