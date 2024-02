Tiltalt for forsikringssvindel

Politiet i Møre og Romsdal har teke ut tiltale mot ei kvinne i 20-åra for forsikringssvindel.

Ifølgje tiltalen skal kvinna feilaktig ha ført opp luksus-solbriller og luksusveske i to reiseforsikrings-oppgjer.

I tiltalen framgår det også at kvinna leverte to forfalska kvitteringar på slike gjenstandar til to forskjellige forsikringsselskap.

Kvinna forsøkte totalt å få urettmessig utbetalt over 76 000 kroner, ifølgje tiltalen.