Tiltalt for flere voldtekter

En nordmøring i 30-årene er i Sunnmøre tingrett tiltalt for flere voldtekter. I tiltalen står det at mannen skal ha gjennomført samleie med tre kvinner ved ulike anledninger, til tross for at de var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn og/eller beruselse. Den ene kvinnen skal ha blitt utsatt for voldtekt ved flere anledninger i en periode på rundt tre måneder. Mannen sitter nå i varetekt i et fengsel i Viken. Han ble i mai i dømt til ni og et halvt år i fengsel i lagmannsretten, for voldtekt og trusler mot den tidligere samboeren sin. Dette er den samme straffen som mannen fikk i Romsdal tingrett i fjor. Mannen skal minst ti ganger ha voldtatt sin 14 år yngre samboer og voldtektene karakteriseres som svært rå og brutale, skriver Tidens Krav.