Tiltalt for flere lovbrudd

En mann i 20-årene som er bosatt på Nordmøre er tiltalt for en rekke lovbrudd. Ifølge tiltalen skal mannen ha båret kniv på offentlig sted uten noen god grunn. Han skal også ha vært i besittelse av mindre mengder narkotika. Mannen er også tiltalt for å ha kjørt bil i beruset tilstand, og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.