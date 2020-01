Tiltalt for flere brudd på matloven

En daglig leder ved ei tidligere fiskematbedrift på Sunnmøre er tiltalt for flere brudd på matloven. Han er blant annet tiltalt for ikke å varsle Mattilsynet om 39 prøvesvar som påviste listeria i 2016 .Han er også tiltalt for å ha ignorert pålegg fra Mattilsynet om å trekke tilbake varer fra markedet.