Tiltalt for fleire lovbrot

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er tiltalt for to tilfelle av ruspåverka køyring. Han er også tiltalt for å ha køyrt bil tre gonger utan å ha gyldig førarkort for dette.

Mannen er også tiltalt for å ha køyrt for fort og for å ikkje ha stoppa for politiet. Ifølge tiltalen prøvde politiet å stoppe mannen to gonger same kveld. I samband med dette skal mannen ha køyrt i 130 kilometer i timen i ei 60-sone.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika.