Tiltalt for fleire lovbrot

Ein mann busett på ein omsorgsbustad på Sunnmøre er tiltalt for fleire tilfelle av vald og truslar. Mannen skal mellom anna ha klemt rundt halsen til ei kvinne slik at ho svima av og slått ein annan mann i ansiktet med knyttneve. Mannen er også tiltalt for å ha kome med alvorlege truslar mot ein rekke personar. Det vil bli gitt påstand om dom på tvungen omsorg. Det går fram av ein tiltale frå Møre og Romsdal tingrett.