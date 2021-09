Tiltalt for fleire forhold

Ein mann i 50-åra er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for oppbevaring av filmar og bilde som seksualiserer barn og som viser seksuelle overgrep mot barn. Han er også tiltalt for seksuell omgang med ei jente under 18 år og for å ha betalt for dette. Mannen skal ifølge tiltalen også ha kome med seksuelt krenkande utsegn til jenter under 16 år. Han skal også ha oppretta ein profil i sosiale medium med ein anna mann sitt namn, som han brukte til å kontakte yngre jenter. Saka skal opp i tingretten i november.