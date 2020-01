Tiltalt for ein rekke lovbrot

Ei kvinne i 20-åra er tiltalt for ein rekke lovbrot. Mellom anna sparka ho ein politibetjent fleire gonger under ei pågriping. Ho skal også ha dytta ein sjukepleiar slik at ho blei påført eit brot i handleddet. Ho har også kome med truslar og er tiltalt for 15 tilfelle av tjuveri og fleire brot på narkotikalova. Saka skal opp i Romsdal tingrett i løpet av våren.