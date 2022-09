Tiltalt for drapstruslar

Ein 18-åring frå Sunnmøre er tiltalt for alvorlege truslar mot to mindreårige. Truslane skal ha kome over telefon. Han skal ha trua med å drepe dei to tenåringane og også kome med truslar mot familiane deira. I løpet av ein av telefonsamtalane skal han ifølge tiltalen ha heldt i ein pistolliknande gjenstand som han tok fleire ladegrep på. 18-åringen er også tiltalt for oppbevaring og bruk av narkotika. Mannen har sete varetektsfengsla på grunn av truslane. Saka skal opp i tingretten i slutten av september og har ei strafferamme på seks år.