Tiltalt for drapstruslar

Ein mann frå Sunnmøre er tiltalt for vald og alvorlege truslar. Det var tidlegare i år at mannen i 30-åra slo inn inngangsdøra til ein bustad med ein hammar medan han ropte at han skulle drepe dei som budde der. Mannen skal også ha sparka ein av bebuarane fleire gonger og reiv av han ein del av håret. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i midten av april.