Tiltalt for drapsforsøk på faren

En mann i 20-åra fra Nordmøre er tiltalt for drapsforsøk på sin egen far. Mannen ble arrestert 1. mars etter at han skal ha knivstukket faren sin på Averøy. Nå er han tiltalt for i psykotisk tilstand å ha forsøkt å drepe en annen. Saka skal opp i tingretten 9. september.