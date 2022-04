Tiltalt for drap og valdtekt

Ein mann i 20-åra er tiltalt for drap på den tidlegare ektefellen sin i Molde i november i fjor. Ifølgje tiltalebeslutninga skal han ha valdteke kvinna i forkant av drapet. Han er også tiltalt for drapsforsøk på ein far og ein son rett etterpå. Sonen blei liggande på sjukehus sterkt skadd i lang tid. Saka startar i Møre og Romsdal tingrett 10. januar. Statsadvokat Inger Myklebust seier ho ikkje vil seie noko om kva politiet meiner har vore motivet for drapet og valden.