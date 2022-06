Tiltalt for butikktyveri

En kvinne i 50-årene er tiltalt for å ha stjålet fra tolv ulike butikker på Amfi Moa i Ålesund i april i fjor. Hun skal blant anna ha tatt en komfyrskrape, en dyne og duftpinner. I tillegg skal hun ha oppbevart tyvgods for over 40.000 kroner i bilen og i leiligheten sin.