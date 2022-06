Tiltalt for brudd på kulturminneloven

En mann er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for brudd på kulturminneloven. Mannen skal ha ledet og iverksatt et anleggsprosjekt i en kommune på Nordmøre. Arbeidet skjedde ved et kulturminne fra steinalderen. Ifølge tiltalen skal gravearbeidet ha ført til store skader på det aktuelle kulturminnet. Saken skal opp i retten i september.