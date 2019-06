Tiltalt for bestilling av overgrep

En mann i 50-åra er i Sunnmøre tingrett tiltalt for bestilling av en rekke overgrep mot småjenter. Mannen skal ha betalt tusenvis av kroner for å få foreldre til å utføre grove overgrep via live-kamera, men ifølge tiltalen lyktes han bare én gang. Mannen er også tiltalt for å ha kikka, vist seg naken og for å ha oppbevart tusenvis av bilder og videoer med slikt innhold.