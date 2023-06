Tiltalt for bedrageri

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for fleire tilfelle av bedrageri. Mannen la ut ein rekke varer på finn.no og tok betalt for dei utan at han hadde planar om å faktisk sende varene. Mannen fekk folk til å overføre pengar til han via Vipps ved å love å sende varene etter at det var gjort.

Totalt er han tiltalt for 14 tilfelle av bedrageri. Politiet har også lagt ned krav om erstatning på over 50.000 kroner til personane som mannen svindla.