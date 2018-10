Tiltalt for bedrageri

Ein mann og ei kvinne i 20-åra frå Ålesund er tiltalt for grovt bedrageri. Statsadvokaten meiner at mannen har fått utbetalt 138 000 kroner for mykje frå NAV fordi han skal ha gitt feil opplysningar. Mannen skal ha oppgitt at han jobba 1600 færre timar enn han gjorde, ifølgje statsadvokaten. Kvinna er tiltalt for å ha levert inn meldekorta til NAV på vegner av han.