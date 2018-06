Tiltalt for barnemishandling

I dag starter rettsaken mot en sunnmørsmann i slutten av 40-åra, som er tiltalt for mishandling av tre av barna sine. Han skal ifølge tiltalen ha plaget de over flere år, og ha drapstruet den ene. Mannen ble for to år siden dømt til halvannet års fengsel for mishandling av flere av de andre barna sine. Det er satt av fire dager til saken.